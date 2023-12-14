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BM: Güney Sudan'da seçimlerin düzenlenmesi şiddeti tetikleyebilir - Son Dakika
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BM: Güney Sudan'da seçimlerin düzenlenmesi şiddeti tetikleyebilir

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da seçimlerin, gerekli hazırlıklar yapılmadan düzenlenmesi halinde, ülkede şiddetin tekrar tetiklenebileceği uyarısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi'nde Güney Sudan'daki gelişmeler ele alındı. Ülkenin henüz seçimlere hazır olmadığını belirten BM Misyonu Başkanı Nicholas Haysom, seçimlerin Aralık 2024'te düzenlenmesi için gerekli koşulların en geç Nisan 2024'e kadar oluşturulması gerektiğini ifade etti.

BM: Güney Sudan\'da seçimlerin düzenlenmesi şiddeti tetikleyebilir
14.12.2023 - 20:07,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da seçimlerin, gerekli hazırlıklar yapılmadan düzenlenmesi halinde, ülkede şiddetin tekrar tetiklenebileceği uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde Güney Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren Güney Sudan Birleşmiş Milletler Misyonu (UNMISS) Başkanı Nicholas Haysom, ülkenin henüz "özgür, adil, barışçıl ve güvenilir" seçimler düzenlemeye hazır olmadığını belirtti.

Haysom, seçimlerin Aralık 2024'te düzenlenmesi için gerekli koşulların en geç Nisan 2024'e kadar oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Bu kapsamda, kalıcı anayasal çerçeve, seçim güvenlik planı ve seçim haritası gibi alanlarda hazırlıkların yapılması gerektiğini ifade eden Haysom, "Deneyimler gösteriyor ki eğer seçimler gerekli hazırlık yapılmadan gerçekleşirse şiddet tekrar tetiklenebilir. Gerekli zaman, kaynaklar ve güven artırıcı adımlar atılmalı. Güney Sudan için de aynı risk geçerli ve çatışmayı engellemek için gerekli yatırım yapılmalı." diye konuştu.

Sudan'dan gelen mülteciler ve hassas siyasi ortam nedeniyle gerginliğin arttığını belirten Haysom, aynı zamanda insani durumun ciddiyetini koruduğuna dikkati çekti.

Haysom, toplumun üçte ikisinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, iç savaş yüzünden hiç seçimin yapılamadığı ülkesinin 2024'te seçime gideceğini ve başkanlık için aday olacağını duyurmuştu.

Sudan'dan bağımsızlığını elde ettiği 2011'den bu yana Mayardit tarafından yönetilen ülke, ???????Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

Kaynak: AA
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