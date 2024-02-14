BM, İsrail\'e tedarik edilen silahların savaş suçlarında kullanılmasıyla ilgili sorumluluk çağrısı yapıyor

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Batılı ülkelerin İsrail'e tedarik ettiği silahların savaş suçlarında kullanılmasıyla ilgili, "Silah satışı ya da transferi yapan ülkelerin, dünyanın herhangi bir yerinde bu silahların nasıl kullanıldıklarına ilişkin sorumlulukları bulunuyor." açıklamasında bulundu.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "Batılı ülkeler tarafından İsrail'e sağlanan silahların Gazze'de savaş suçları işlemek için kullanıldığına dair deliller artıyor. Bu ülkelerin bazıları ise BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) fonlarını kesen ülkeler arasında yer alıyor. Bu durum, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e soykırımı engellemek için acil adım atma yönündeki kararını ihlal ediyor görünüyor. Siz de çok kez UAD'nin kararlarının bağlayıcı olduğunun altını çizdiniz. Bu bağlamda, siz BM olarak üye ülkelerin İsrail'e mali ve askeri yardımı kesmeleri için çağrıda bulunur musunuz?" sorusunu yanıtladı.
BM'nin öncellikli olarak UAD'nin kararlarına saygı duyulmasını istediğinin altını çizen Dujarric, aynı zamanda UNRWA'ya fonların devam etmesini ve hatta artan ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda artırılmasını görmek istediklerini ifade etti.
Dujarric, "Aynı zamanda, silah satışı ya da transferi yapan ülkelerin, dünyanın herhangi bir yerinde bu silahların nasıl kullanıldıklarına ilişkin sorumlulukları bulunuyor." dedi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 576 Filistinli öldürüldü, 68 bin 291 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 233'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 570 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 195 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrailli asker öldürüldü.
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