BM: İsrail'in Gazze Saldırılarına Cevap Verilmeli - Son Dakika
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BM: İsrail'in Gazze Saldırılarına Cevap Verilmeli

BM raportörleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının uluslararası hukuka meydan okuduğunu belirtti.

30.12.2024 20:46
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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in Gazze'deki saldırıları dolayısıyla uluslararası hukukun temellerine yönelik saldırının sonuçlarının olması gerektiğini bildirdi.

BM raportörleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Gazze'ye yönelik saldırıların ve nüfusun zorla yerinden edilmesinin devam ettiği belirtilen açıklamada, İsrail'in silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasına yönelik yasal çerçeveyi zayıflattığı kaydedildi.

Açıklamada, "(Gazze'deki saldırıları nedeniyle) İsrail'in uluslararası hukukun temellerine saldırısının sonuçları olmalı. İsrail'e defalarca hatırlattığımız gibi, uluslararası insancıl hukuk, çatışmalara doğrudan katılmayan veya artık katılmayan sivilleri ve kişileri korumak, izin verilen savaş araçlarını ve yöntemlerini sınırlamak için evrensel ve bağlayıcı kurallardan oluşur. İsrail bu kurallara uymak yerine, işgal altındaki Filistin topraklarında ve ötesinde sivillere azami acı çektirerek uluslararası hukuka defalarca açıkça meydan okudu." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in cinayet, işkence, cinsel şiddet ve zorla yerinden etme gibi insanlığa karşı suçlar işlediğinin altı çizilen açıklamada, sivillere ve sivil nesnelere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların yanı sıra eğitim kurumları, kültürel varlıklar ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların da yaşandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Siyasi ve yargısal aktörler, İsrail işgali altındaki tüm sivil nüfusa karşı yapılan bu tür eylemlerin bütününü dikkate almalı. Bu kişiler, korunan kişiler ve uluslararası hukuka göre askeri hedef teşkil etmez. Bunların tamamını veya bir kısmını yok etmeyi amaçlayan eylemler soykırım niteliğindedir." denildi.

"Çok taraflı sistemin gücünü kaybetmeyi göze alamayız"

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki yaptıklarından büyük endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, burada işgalci güç olan İsrail'in yükümlülüklerini ağır şekilde ihlal ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden varlığını kayıtsız şartsız sona erdirmesi gerektiğini açıkça belirttiği ve İsrail'e Gazze'de soykırım yapılmasını önlemek için bağlayıcı geçici önlemler getirdiği hatırlatılarak, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardığına işaret edildi.

Uluslararası hukukun ciddi ihlallerinin bağımsız ve kapsamlı şekilde soruşturulmasına derhal izin verilmesi gerektiği de yinelen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in devam eden dokunulmazlığı, dünyanın dört bir yanındaki diğer çatışmaların taraflarının uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymak zorunda olmadıklarını ima eden tehlikeli bir mesaj gönderiyor. Çok taraflı sistemin gücünü kaybetmeyi göze alamayız. İsrail ve liderleri sorumlu tutulmalı."

Kaynak: AA

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