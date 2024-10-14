BM, İsrail'in hastane yerleşkesi ve okula saldırısının ardından acil ateşkes çağrısını yineledi - Son Dakika
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BM, İsrail'in hastane yerleşkesi ve okula saldırısının ardından acil ateşkes çağrısını yineledi

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'nin merkezindeki yerinden edilmiş sivillerin sığındığı hastane yerleşkesi ve bir okula düzenlediği saldırıların ardından acil ateşkes çağrısını tekrarladı.

14.10.2024 17:46
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'nin merkezindeki yerinden edilmiş sivillerin sığındığı hastane yerleşkesi ve bir okula düzenlediği saldırıların ardından acil ateşkes çağrısını tekrarladı.

BM, X resmi hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajda, "Gazze'de bir hava saldırısı hastane yerleşkesini hedef aldı. İçinde insanların uyuduğu çadırlar yandı." ifadesi kullanıldı.

"Acil ateşkes gerekli"

Saldırının aynı zamanda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okulunu da hedef aldığı aktarılan mesajda, buranın çocuk felci aşıları için kullanılmasının planlandığı bildirildi.

Mesajda, "Bu yıkımı durdurmak için acil ateşkes gerekli." vurgusu yapıldı.

İsrail, hastaneye ve okula saldırdı

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlemiş, saldırıda biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralanmıştı.

Sosyal medyada saldırıyla ilgili yer alan görsellerde, hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşılmıştı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması planlanan bir okulu dün hava saldırısıyla vurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM, İsrail'in hastane yerleşkesi ve okula saldırısının ardından acil ateşkes çağrısını yineledi - Son Dakika

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