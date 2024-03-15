BM, İsrail\'in Refah\'a saldırı planını uyardı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onaylamasına ilişkin, "Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur." uyarısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun onayına ilişkin haberleri gördüklerini aktaran Dujarric, bunun, son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Dujarric, "Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur." ifadesini kullanarak bunun engellenmesini umduklarını dile getirdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, " Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor." ifadesi kullanılmıştı.

Refah'a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen geldi.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.