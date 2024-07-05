BM, Lübnan-İsrail sınırındaki gerginlikten endişe duyuyor

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan- İsrail sınırını temsil eden "Mavi Hat"ta artan gerginlikten derin endişe duyduğunu belirterek, itidal çağrısında bulundu.

BM Sözcülük Ofisi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bölgede gerginliğin artmasının engellenmesi gerektiğine işaret edilerek, yanlış bir hesaplamanın ani bir şekilde bölgesel patlamaya yol açabileceği vurgulandı.

"BM, Mavi Hat'ta artan gerginlikten derin endişe duyuyor. Dün karşılıklı gerçekleşen mübadele, kapsamlı savaş riskini artırıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, itidal çağrısı yapıldı.

Açıklamada, diplomatik çözümün tek seçenek olduğunun altı çizilirken, tarafların çatışmaya son vermeleri ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararını uygulamaları talep edildi.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 358 Hizbullah mensubu öldü.