BM Raportörü Albanese'den ABD'ye Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin kendisine yönelik yaptırım kararına tepki göstererek "Güçlülerin güçsüzler adına konuşanları cezalandırması bir güç değil, suçluluk göstergesidir." ifadesini kullandı.

BM Özel Raportörü Albanese, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin yaptırım listesine alınmasına tepki gösterdi.

Paylaşımında, "Güçlülerin güçsüzler adına konuşanları cezalandırması bir güç değil, suçluluk göstergesidir." ifadesini kullanan Albanese, "Hep birlikte dik duralım" çağrısında bulundu.

Başka bir paylaşımında ise Gazze'deki insani krize dikkati çeken Albanese, "Gözler Gazze'de olmalı. Çocuklar annelerinin kucağında açlıktan ölüyor, babalar ve kardeşler yiyecek ararken bombalanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de yaşananların son bulmasını isteyen Albanese, "Yeter. Donanmaları gönderin. Ablukayı kırın. Birlikte yapabiliriz. Birlikte yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

ABD'den yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ABD ve İsrail'e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

ABD, daha önce de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Francesca Albanese'nin görevine son verilmesini talep etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, 1 Temmuz'da, söz konusu talebe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Albanese'nin son dönemde "antisemitik" ve "İsrail karşıtı" söylemlerini artırdığını öne sürerek Albanese'nin kınanmasını ve görevden alınmasını istemişti.

Açıklamada, bu yönde adım atılmaması halinde sadece BM'nin itibarının sarsılmayacağı, ABD'nin adım atmak zorunda kalacağı ifade edilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Komitesi, ABD'nin Albanese'ye yaptırım uygulama kararını şiddetle kınamıştı.