BM Raportörü'nden İsrail'e Kınama

Birleşmiş Milletler'in fikir ve ifade özgürlüğü konularındaki raportörü Irene Khan, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'i (Anas Al-Sharif) hedef alarak hayatını tehlikeye atmasını kınadı.

Khan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Al Jazeera muhabiri eş-Şerif'e yönelik çevrimiçi saldırılar ve asılsız suçlamalarda bulunduğunu kaydetti.

"Bu adım, gazetecinin hayatını tehlikeye atma ve Gazze'deki soykırımla ilgili haberlerini susturma yönündeki açık bir girişim." ifadesini kullanan Khan, Gazze'nin kuzeyindeki son Al Jazeera muhabirine yönelik tekrarlanan tehdit ve suçlamalarından derin endişe duyduğunu bildirdi.

Khan, eş-Şerif'in güvenliğiyle ilgili endişelerin haklı olduğunun altını çizerek, Gazze'deki gazetecilerin, "Hamas destekçisi" oldukları yönündeki asılsız iddialar temelinde İsrail ordusu tarafından hedef alınıp öldürüldüklerine dair artan kanıtlar olduğunu belirtti.

Raportör Khan, "İsrail bir yandan uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girmesine izin vermiyor, diğer yandan da devam eden soykırıma dış dünyanın tek gözü olarak kalan az sayıdaki yerel gazeteciyi acımasızca karalıyor. Onları tehdit ediyor, engelliyor, hedef alıyor ve öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

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