BM Raportörü'nden İsrail Uyarısı

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Tel Aviv yönetiminin "Büyük İsrail hedefine doğru ilerlediğini" söyledi.

Albanese, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik ihlalleriyle ilgili hazırladığı rapora ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında bulunma hakkı olmadığını vurgulayan Özel Raportör Albanese, Tel Aviv yönetiminin, "Büyük İsrail" hedefini ilerlettiğini, yerli Filistin nüfusunu "yok etmekle tehdit ettiğini" belirtti.

Albanese, "Sömürgeciliğin bir parçası, sömürgeci temizlik dediğim şey, İsrail'in Büyük İsrail'i gerçekleştirme çabasında, işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin kimliğinin varlığının bir kolektif olarak fiziksel veya ruhsal anlamını azaltmaya çalışmasıdır." dedi.

Raporunda BM'ye üye devletlere İsrail'in, "ırk ayrımcılığına dayalı devlet" olarak tanınması gerektiği tavsiyesinde bulunan Albanese, BM'ye sunduğu taslak kararın 7. paragrafının (b) bölümünde yapılması gerekenlerle ilgili şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'i resmen bir ırkçı devlet ve uluslararası hukukun ısrarlı bir ihlalcisi olarak tanımak, Filistin'deki durumu kapsamlı bir şekilde ele almak için Irkçılığa Karşı Özel Komite'yi yeniden etkinleştirmek ve İsrail'i BM Şartı'nın 6. Maddesi uyarınca üyeliğinin askıya alınması olasılığı konusunda uyarmak."

Albanese, İsrail'in, işgal altındaki Filistinlileri "nefret edilen bir yük" olarak gördüğünü aktardığı bölümde ise İsrail'in, milyonlarca Filistinliyi nesiller boyunca "aşağılamalara, toplu katliamlara, toplu hapsetmelere, zorla yerinden edilmeye, ırk ayrımcılığına ve ırkçılığa" maruz bıraktığını ifade etti.

Özel Raportör, Uluslarası Ceza Mahkemesi Savcısını İsrail tarafından işlenen soykırım ve ırkçılığa dayalı suçlarını soruşturmaya çağırdı.

İsrail'in arkasında duran batılı devletleri eleştirdi

Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Filistin'e karşı işlediği suçlarda, "Batı devletlerinin çoğu tarafından benzersiz şekilde" korunduğu gerçeğine dikkati çekti.

"İsrail'in durumunda görünen şu ki, İsrail'in söylediklerini ve yaptıklarını yankılayan ve yankılandıran bir grup var." diyen Albanese, "uydurmalar üretmek için çalışan bir uşak ordusu" diye tanımladığı bu grubun bölgedeki yıkımı desteklediğini söyledi.

Albanese, "İsrail'e tanınan bu dokunulmazlığın" Tel Aviv yönetiminin uluslararası hukuku seri bir şekilde ihlal etmesine yol açtığına inandığını kaydetti.