BM raporu, Avrupa'ya varışlar yüzde 39 azaldı, Orta Akdeniz'de ölümler arttı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu yıl Avrupa'ya gelen düzensiz göçmen ve mülteci sayısının keskin bir şekilde azaldığını ancak Orta Akdeniz rotasındaki ölümlerin arttığını bildirdi.

IOM, Avrupa'ya göç sayılarıyla ilgili yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, "Bu yıl Avrupa'ya gelenlerin sayısı keskin bir şekilde azalırken, Orta Akdeniz rotalarındaki ölümler artmaya devam ediyor. 2026'da şu ana kadar yaklaşık 60 bin göçmen ve mülteci, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 98 bin 40'a göre yüzde 39'luk bir düşüşe denk geliyor. Ancak en az 2 bin 292 kişi deniz yoluyla geçiş girişiminde hayatını kaybetti veya kayboldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 1999'dan daha yüksek." ifadeleri yer aldı.

En büyük düşüşün İtalya'ya giden Orta Akdeniz rotasında yaşandığı vurgulanan raporda, buraya gelenlerin sayısının yüzde 55 azalarak 48 bin 231'den 21 bin 393'e düştüğü ancak bu rotadaki ölümlerin de 844'ten 996'ya yükseldiği belirtildi.

Yunanistan'a gelenlerin sayısı 25 bin 427'den 20 bin 428'e düştüğü ifade edilen raporda, Doğu Akdeniz rotasındaki ölümlerin 284'ten 417'ye yükseldiği kaydedildi.

Raporda, "İspanya'ya Atlantik ve Batı Akdeniz rotalarından gelenlerin sayısı 22 bin 855'ten 16 bin 794'e düştü. Ölümler ise 879 ile yüksek seviyede kaldı. Akdeniz ve Atlantik rotaları, dünyanın en ölümcül deniz rotalarıdır." ifadeleri kullanıldı.

Düzensiz göçmen veya mültecilerin Avrupa'ya gelişlerine yönelik engellemelerin büyük ölçekte devam ettiğine değinilen raporda, "Libya Sahil Güvenlik verilerine göre, ocak ve eylül ortası arasında 17 bin 67 göçmen denizde yakalanarak Libya'ya geri gönderildi." değerlendirmesi paylaşıldı.

"Avrupa'ya deniz yoluyla gelen insan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre daha az"

Raporda görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, bu rakamların aynı anda iki hikaye anlattığını belirtti.

Pope, "Avrupa'ya deniz yoluyla gelen insan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre daha az. Ancak güvenliğe ulaşmaya çalışan insanlar hala endişe verici sayılarda ölüyor ve kayboluyor. Denizdeki neredeyse her ölüm ve kaybolma önlenebilir. Sonuçları uzun süre devam ediyor. İnsan kalıntıları teşhis edilemiyor ve aileler, çoğu zaman yıllarca sınır ötesinde cevap arayışına giriyor." ifadelerini kullandı.

Gelişler azalırken ölümlerin artmasının, düzensiz göçmenlerin giderek daha tehlikeli yolculuklar yaptığını gösterdiğini belirten Pope, "Hayat kurtaran, hareket halindeki insanları koruyan, insan kaçakçılığı ve sömürüyle mücadele eden ve güvenli, düzenli yolları genişleten sürdürülebilir uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.