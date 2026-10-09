BM Temsilcisi Grundberg, BMGK'da uyardı, Yemen tam ölçekli savaşa döndü - Son Dakika
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BM Temsilcisi Grundberg, BMGK'da uyardı, Yemen tam ölçekli savaşa döndü

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BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, BMGK'da son birkaç haftada çatışmaların birden fazla cepheye yayılmasıyla Yemen'in tam ölçekli savaşa geri döndüğünü belirtti. Grundberg, güvenilir siyasi süreç olmadan çatışmaların kontrol altına alınamayabileceği uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, son birkaç haftada çatışmaların birden fazla cepheye yayılmasıyla Yemen'in tam ölçekli bir savaşa geri döndüğünü belirterek, ülkede güvenilir bir siyasi süreç olmadan çatışmaların kontrol altına alınamayabileceği konusunda uyardı.

Grundberg, " Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Yemen'deki gelişmeleri ele almak için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Son birkaç haftada Yemen'in düşmanlıkların birden fazla cepheye yayılmasıyla tam ölçekli bir savaşa geri döndüğünü belirten Grundberg, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara da dikkat çekerek, ülke genelinde hava saldırılarının ve çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Grundberg, "Yemen'deki durum son derece değişken olmakla birlikte bir gerçek açık: Yemen'in Uluslararası Para Fonu tarafından dünyanın en yoksul ülkesi olarak sıralandığı bir dönemde, siviller, özellikle kadınlar ve çocuklar, artan şiddetin yükünü bir kez daha omuzluyorlar." dedi.

Tüm taraflara uluslararası insancıl hukukun yükümlülüklerini hatırlatan Grundberg, sivillerin ve sivil yapıların korunması için her türlü önlemin alınması çağrısında bulundu.

"Yemen'deki gelişmeler bölgeye yansıyor"

Grundberg, Yemen'deki taraflar ile bölgesel ve uluslararası paydaşlar arasında yoğun bir temas içinde olduğunu belirterek, "Orta Doğu'daki devam eden istikrarsızlık Yemen'deki dinamikleri etkilemeye devam ederken, Yemen'deki gelişmeler de bölgeye yansıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bölgesel güvenlik, seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticaretin korunmasının ele alınması gereken endişeler olduğunu ifade eden Grundberg, öte yandan Yemen'e ilişkin uluslararası katılımın, Yemen'in gerçeklerine ve halkının ihtiyaç ve özlemlerine dayanması gerektiğini vurguladı.

Grundberg, son gelişmelerin Yemen'de güvenilir bir siyasi süreç olmadan ülkedeki çatışmaların kontrol altına alınamayacağını gösterdiği uyarısında bulunarak, Güvenlik Konseyi'nin Yemen'e yönelik sürekli ve kolektif desteğinin altını çizdi.

Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiOrta DoğuPolitikaGüncelYemenDünyaSon Dakika

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