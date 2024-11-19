BM: UNIFIL'e Saldırılar Kasıtlı - Son Dakika
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BM: UNIFIL'e Saldırılar Kasıtlı

BM yetkilisi Lacroix, UNIFIL'e yönelik saldırıların bazılarının kasıtlı olduğunu belirtti.

19.11.2024 23:46
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıların sürdüğünü ve bunlardan bazılarının "açık şekilde kasıtlı" olduğunu söyledi.

Lacroix, bölgeye yaptığı gezinin ardından BM'nin New York merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Güney Lübnan'da devam eden çatışmalardan endişe duymaya devam ettiklerini anlatan Lacroix, UNIFIL pozisyonu alanına düşen bir bomba nedeniyle 4 BM görevlisinin yaralandığını belirtti.

Lacroix, buna ek olarak ayrıca göreve çıkan UNIFIL devriyesine ateş açıldığını ve BM tesisindeki bakım atölyesine 5 roketin isabet ettiği bilgisini paylaşarak, saldırılarda büyük zarar olmasına rağmen can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Saldırıları kimin gerçekleştirdiği konusunda yorum yapmayan Lacroix, "Tüm taraflara BM personelinin ve tesislerinin güvenliğini sağlama ve koruma yükümlülüklerini hatırlatıyoruz." dedi.

"Bazı saldırılar açık şekilde kasıtlı"

Lacroix, UNIFIL'e yönelik saldırıların "kasıtlı" olup olmadığı konusunda da "Bütün vakalar hakkında konuşmak zor ancak bazı saldırıların açık şekilde kasıtlı olarak yapıldığı, hatta kasıtlılıktan daha fazlasını ima eden unsurlara dair elimizde bazı videolar var." diye konuştu.

UNIFIL'e saldırılarda "yarı kasıtlılık" olarak nitelediği başka bir kategori daha bulunduğuna dikkati çeken Lacroix, "Eğer askeri faaliyetler BM pozisyonlarının yakınında yürütülüyorsa, bu BM barış güçlerini tehlikeye ve riske atıyor. Taraflar Barış Gücü'nü koruma sorumluluğuna sahip olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Lacroix, bir soru üzerine, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde beyaz fosfor bombası kullandığına inandığını, ancak bu konuda BM soruşturmasının devam ettiğine işaret ederek taraflara sivil nüfusun korunması için uluslararası hukuka uyulması çağrısını tekrarladı.

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılar yeni göç dalgası oluşturdu

Lacroix'in ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, İsrail'in Beyrut'un merkezine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının "yeni bir göç dalgası" oluşturduğunu belirtti.

Dujarric, Beyrut'a yapılan hava saldırılarında önceden uyarı yapılmadığını da bildirerek, "Bir kez daha uluslararası insani yardım hukuku uyarınca çatışmanın tüm taraflarına, sivilleri ve sivil nesneleri, evlerinde bulunan veya güvenlik arayan siviller dahil koruması gerektiğini tekrar vurguluyoruz." dedi.

İsrail ordusunun, bugün sabaha karşı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırının ardından 4 katlı binanın yıkıldığı, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail, son iki günde Beyrut'un şehir merkezinde sivillerin bulunduğu 3 farklı bölgeye herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadan hava saldırıları düzenlemiş, saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: UNIFIL'e Saldırılar Kasıtlı - Son Dakika

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