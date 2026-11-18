BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Yemen'deki iç çatışmanın siviller üzerinde oluşturduğu tahribata dikkati çekti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelere dair güncel bilgileri paylaştı.

Haq, Fletcher'ın bugün Yemen Başkanlık Liderlik Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile ülkedeki insani durum hakkında görüştüğünü aktardı.

"Fletcher, Yemen'deki sivillerin bu çatışmanın bedelini acı bir şekilde ödediğini vurguladı." diyen Haq, Acil Yardım Koordinatörünün, gıda, ilaç ve hayat kurtarıcı yardımların bölgeye ulaştırılması gerektiğine dair ifadelerini dile getirdi.

Haq, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) bugünkü açıklamasında yer alan, "çatışmaların 3 Eylül'de şiddetlenmesinden bu yana Yemen'de en az 64 çocuğun hayatını kaybettiğine, 64 çocuğun ise yaralandığına" dair bilgileri paylaştı.

Bölgede gerilimin tırmanmasından bu yana en az 7 okul ve 28 sağlık tesisinin hasar gördüğünü, 1160'tan fazla okulun kapandığını bildiren Haq, bu durumun "yarım milyondan fazla öğrenciyi etkilediğini" vurguladı.

Haq, "UNICEF mobil ekiplerince yakın zamanda taramadan geçirilen her 3 çocuktan yaklaşık 1'inin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı tespit edildi." dedi.

Yemen'de yerinden edilme vakalarının da artmaya devam ettiğine dikkati çeken Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, Uluslararası Göç Örgütüne göre, ağustosun başından bu yana 350 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Haq, şu ifadeleri kullandı:

"Yemen genelinde güvenli, sürekli ve engelsiz insani erişim sağlanması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Tüm taraflar, uluslararası insancıl hukukun gerektirdiği şekilde, çocuklar da dahil olmak üzere, sivilleri ve sivillerin bel bağladığı temel hizmetleri korumakla yükümlüdür."