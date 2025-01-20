BMMYK'dan Suriye için Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı - Son Dakika
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BMMYK'dan Suriye için Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı

BMMYK, Suriye'nin ekonomik canlanması ve hizmetlerin yeniden sağlanması için yaptırımların kaldırılmasını istedi.

20.01.2025 18:47
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriye ekonomisinin canlandırılması ve ülkedeki temel hizmetlerin yeniden sağlanması için yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

BMMYK Sözcüsü William Spindler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğer hepimiz, Suriyelilerin ülkelerine geri dönebilmesini istiyorsak, Suriye'deki ekonomik koşulları bu dönüşlere uygun ve elverişli hale getirmemiz gerekiyor." dedi.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunan Spindler, "Eski rejim nedeniyle hükümetler yaptırımlar uyguluyordu ancak o rejim artık sona erdi. Bu nedenle yaptırımların devam etmesi için hiçbir gerekçe kalmamalı." diye konuştu.

Spindler, "Uluslararası toplumun ekonomiyi yeniden canlandırmaya, sürdürülebilir geri dönüş için gerekli koşulları oluşturmaya yardımcı olması gerekiyor ki insanlar geri döndüklerinde kalabilsinler, geçim kaynakları, barınak ve temel hizmetler bulabilsinler." ifadesini kullandı.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü

Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeleri için gereken "uygun koşulların" henüz oluşmadığına dikkati çeken Spindler, "Suriyelilere ne zaman dönecekleri konusunda bilinçli seçim yapmaları için zaman ve alan tanınmalı, baskı yapılmamalıdır." dedi.

Spindler, Suriye'de istikrarın sağlanmasının önemini vurguladı.

Geri dönüşün sağlanması için "güvenli ve sürdürülebilir" koşulların sağlanması gerektiğinin altını çizen Spindler, "İnsanların tekrar yerlerinden edilmek üzere ülkelerine döndüklerini görmek istemiyoruz." diye konuştu.

Spindler, BMMYK'nin Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin gönüllülük esasına dayalı olması ve "insan onuruna saygılı" şekilde yürütülmesi için çalışmalar yaptığını belirterek, Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkelere "dikkat ve sabır" çağrısında bulundu.

Suriye'deki güvenlik riskleri ve harap olmuş altyapının yol açtığı zorluklara dikkati çeken Spindler, "Suriye'deki durumun daha istikrarlı hale gelmesi için pek çok ilerleme kaydedildi ancak henüz her yerde tam olarak sağlanamadı." yorumunda bulundu.

Geçmişteki mülteci eğilimlerine işaret eden Spindler, BMMYK'nin "mültecilerin çoğunun" eninde sonunda ülkelerine dönmek isteyeceğine inandığını söyledi.

BMMYK, yaklaşık 1 milyon Suriyeliye destek olabilmek amacıyla 2025'in ilk yarısı için 310 milyon dolarlık yardım çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Suriye, Yaşam, Bmmyk, Son Dakika

Son Dakika Güncel BMMYK'dan Suriye için Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı - Son Dakika

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