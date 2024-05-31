Bodrum açıklarında lastik bot battı: 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 6 kişi aranıyor - Son Dakika
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Bodrum açıklarında lastik bot battı: 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 6 kişi aranıyor

Bodrum açıklarında lastik bot battı: 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 6 kişi aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı, 14 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, kayıp 6 kişinin de arandığı bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

31.05.2024 11:44
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı, 14 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, kayıp 6 kişinin de arandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulundukları lastik botun motor arızası yapması nedeniyle yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Bölgeye giden ekip tarafından 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılanlardan, 6 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 insansız hava aracı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 3 Sahil Güvenlik botu ve 2 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-06, DEGAK-07) daha sevk edildi.

Kayıp olduğu değerlendirilen kişilerin bulunması için bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum açıklarında lastik bot battı: 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 6 kişi aranıyor - Son Dakika

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