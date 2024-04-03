Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, görevi devraldı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, görevi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Aras'tan devraldı.
Mandalinci, Bodrum Adliyesi'nde mazbatasını teslim aldıktan sonra Aras ile Bodrum Belediyesine gelerek vatandaşlarla selamlaştı. Mandalinci ve Aras, alkışlarla karşılandı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Bodrum'da güzel bir kampanya süreci yönettiklerini söyleyen Mandalinci, "Gençliğimizden aldığımız enerjiyle ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği, gençliğe hitabetten aldığım emirle ve vizyonla önümüzdeki 5 yılda Bodrumlular için durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışacağıma söz veriyorum." diye konuştu.
Önceki dönem Bodrum Belediye Başkanı olan ve 31 Mart'taki yerel seçimlerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Aras da Muğla ve Bodrum'da büyük bir başarı elde ettiklerini dile getirerek, Muğla'da kendisini destekleyen Bodrumlular başta olmak üzere seçim sürecinde yanında olan herkese teşekkür etti.
Aras, bundan sonra hem Bodrum'a hem de diğer ilçelere hizmet edeceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından Mandalinci, Aras'tan belediye rozetini teslim aldı. Başkanlık makamında çiçek, teşekkür ve tebrik plaketi takdim edildi.
Başkan Tamer Mandalinci'ye Belediye Başkanlık Mührü teslim edildi.
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