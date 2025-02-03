Bodrum'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu gönderildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Botta bulunan göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.