Bodrum'da 21 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da 21 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum\'da 21 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 21 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

03.06.2024 18:04
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 kaçak göçmen ile 3 organizatör, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Haziran saat 11.30'da Bodrum açıklarında sürat teknesi içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 22.50'de yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmeni daha yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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