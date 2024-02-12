Bodrum'da 57 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da 57 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Bodrum\'da 57 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 57 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

12.02.2024 12:23  Güncelleme: 12:25
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yurt dışına çıkmaya çalışan 57 kaçak göçmen ile 2 organizatör Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 05.00'te ve 08.25'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 57 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da 57 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika


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