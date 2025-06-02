Cinnet geçirip kucağındaki bebeğe şiddet uyguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cinnet geçirip kucağındaki bebeğe şiddet uyguladı

Haberin Videosunu İzleyin
Cinnet geçirip kucağındaki bebeğe şiddet uyguladı
02.06.2025 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cinnet geçirip kucağındaki bebeğe şiddet uyguladı
Haber Videosu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan Kırgızistan uyruklu bir kadın, bebeğini ısırıp tokat atarak darbetti. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, bebek babasına teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde A.U. (34), boşanma aşamasındaki eşi Kırgızistan uyruklu D.O. (29) hakkında bebekleri M.A.U.'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunuldu. Bebeğin geçici velayeti baba A.U.'ya verilirken, D.O. hakkında akıl sağlığı raporu istendi.

"BEBEĞİNİ ISIRIP TOKAT ATTI" İDDİASI

İstanbul'da yaşayan Kırgızistan uyruklu D.O., geçici velayeti kendisinde olan bebekleri M.A.U. ile birlikte Bodrum'daki boşanma aşamasındaki eşi A.U.'nun evine geldi. Aynı evde bir süre kalan çiftin zaman zaman tartıştığı, bu süreçte D.O.'nun bebeğe yönelik şiddet uyguladığı öne sürüldü. A.U., 31 Mayıs'ta D.O. hakkında bebekleri M.A.U.'yu ısırıp, tokat atarak darbettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

BEBEK BABASINA TESLİM EDİLDİ

Şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Polis, aynı gün D.O.'yu gözaltına aldı. D.O., ifadesinde M.A.U.'yu ısırmadığını, ağız ve yanağına vurduğunu söyledi. M.A.U. için darp raporu alındı ve geçici olarak babası A.U.'ya teslim edildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla anne hakkında akıl sağlığı raporu istendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, D.O.'ya ait olduğu belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. D.O.'nun kucağındaki M.A.U. ile kaydedilen görüntüler tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Kırgızistan, Politika, 3-sayfa, Güncel, Bodrum, Hukuk, Muğla, Bebek, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinnet geçirip kucağındaki bebeğe şiddet uyguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ramazan Karadogan:
    m k delisi 10 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Belli ki bu kadının psikolojisi iyi değil.Allah şifasını versin. 3 2 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    yorumlari yine niye sansurluyorsunuz? cb haberinin altindaki yorumlar yetmedi mi? artik "tamam iktidar kotu ama muhalefete guven olmaz aman yine akp'ye oy verin" diye algi yapan size ve t'lerinize millet inanmiyor gormuyor musunuz? islediginiz suclardan yargilanacaginiz hic mi akliniza gelmiyor? neden hala milleti kin ve nefrete tesvik ediyorsunuz? 1 0 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Acil çok acil aileden sorumlu bakanlık bu evladı bu sadist kadından alsın içim parçalandı bu ne canilik yazık günah o kadın da en ağır şekilde cezalandırılsın Allah mı evlat diye gözünün içine bakan annelerin babaların teyze dayı amca kim varsa içimiz parçalandı o masum evladı lütfen kurtarın lütfen sayın Bakanlatım Allah aşkına bu şiddete zülmü durdurun…. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon olan Fethiye İdmanyurdu, 3. Lig’den çekildi Şampiyon olan Fethiye İdmanyurdu, 3. Lig'den çekildi
Yengelerini öldüren adam, kahvehanede çay içerken yakalanmış İşte çifte cinayetin sebebi Yengelerini öldüren adam, kahvehanede çay içerken yakalanmış! İşte çifte cinayetin sebebi
Balkon sıvasını kontrol ederken canından oldu Balkon sıvasını kontrol ederken canından oldu
Dünyaca ünlü rock grubundan duygusal paylaşım İstanbul konseri öncesi Minguzzi’yi andılar Dünyaca ünlü rock grubundan duygusal paylaşım! İstanbul konseri öncesi Minguzzi'yi andılar
İsrail Ordusu Gazze’deki diyaliz merkezi yıktı İsrail Ordusu Gazze'deki diyaliz merkezi yıktı
Bir kadın cadde ortasında iki kadını birden yere serip yumrukladı Bir kadın cadde ortasında iki kadını birden yere serip yumrukladı
İzmir’de grev krizi büyüyor Çöpleri başkan topladı, işçilerle karşı karşıya geldi İzmir'de grev krizi büyüyor! Çöpleri başkan topladı, işçilerle karşı karşıya geldi
Edirne’de bıçaklı ve sopalı kavga 5 yaralı, 10 gözaltı Edirne'de bıçaklı ve sopalı kavga! 5 yaralı, 10 gözaltı
Sinop’ta hastanede patlama Bir hemşire yaralandı Sinop'ta hastanede patlama! Bir hemşire yaralandı
Çorum’da polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı Çorum'da polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı
Gelibolu’da cam silerken 2. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Gelibolu'da cam silerken 2. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

19:53
İşte Rusya’nın Ukrayna’ya sunduğu ateşkes şartları
İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları
18:49
Üniversiteli Sena’nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak
08:21
Uçak sonunda İstanbul’a iniyor Süper Lig’e hoş geldin Paul Pogba
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
08:20
Zam hesapları sil baştan değişiyor Milyonların gözü bu veride
Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
08:14
İstanbul’da barış zirvesi Rusya-Ukrayna heyetleri bir araya gelecek
İstanbul'da barış zirvesi! Rusya-Ukrayna heyetleri bir araya gelecek
08:12
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa ’’evet’’ dedi
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa ''evet'' dedi
07:52
Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
07:45
Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu Açıklama yaptı
Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı
07:40
AK Parti’nin bayram programı belli oldu 3 parti ziyaret edilmeyecek
AK Parti'nin bayram programı belli oldu! 3 parti ziyaret edilmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 20:15:07. #7.12#
SON DAKİKA: Cinnet geçirip kucağındaki bebeğe şiddet uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.