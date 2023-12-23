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Bodrum'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Bodrum'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada S.A. ve Ramazan Korkutata yaralandı. Yaralılardan Korkutata hayatını kaybederken, S.A. ise gözaltına alındı.

Bodrum\'da bıçaklı kavga: 1 ölü
23.12.2023 - 20:53,  Güncelleme: 20:54
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Hilmi Uran Meydanı'ndaki bir iş yerinde çalışan S.A. ile Ramazan Korkutata arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirine bıçakla saldıran S.A. ve Ramazan Korkutata yaralandı.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Korkutata kurtarılamadı, cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan S.A ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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