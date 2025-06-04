Bodrum'da Büyük Dolandırıcılık: 5 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandıran 5 şüpheli tutuklandı.

Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, mağdur N.K.A'ya adının terör soruşturmalarına karıştığı bahanesiyle hesaplarında bulunan paraları çekmesini istedi.

Bunun üzerine N.K.A, bankadan kredi çekerek döviz hesaplarını bozdu ve evini sattı. Yaklaşık 40 milyon lira temin eden N.K.A, şüphelilerin yönlendirdiği adrese kendi aracıyla gitti. Burada yüzü maskeli bir kişi, para dolu çantayı alarak bölgeden uzaklaştı.

Dolandırıldığını anlayan N.K.A, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştıkları belirlenen B.Ş, B.E.Y, T.C, A.A. ve İ.A'nın kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda paranın bir kısmı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.