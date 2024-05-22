Muğla Bodrum'da Dalgıçlar Tarafından 2,5 Ton Atık Toplandı - Son Dakika
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Muğla Bodrum'da Dalgıçlar Tarafından 2,5 Ton Atık Toplandı

Muğla Bodrum\'da Dalgıçlar Tarafından 2,5 Ton Atık Toplandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde dalgıçlar tarafından denizden 2,5 ton atık çıkarıldı. Cam ve plastik şişeler, içecek kutuları, plastik kasa, araba lastiği ve duba gibi birçok atık toplandı. Etkinliğe Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve diğer yetkililer de katıldı. Temizlik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

22.05.2024 16:47
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların katıldığı temizlik çalışmasında denizden 2,5 ton atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi etkinliği düzenlendi.

Bitez Koyu'nda dalgıçların da katıldığı deniz dibi temizliğinde cam ve plastik şişeler, içecek kutuları, plastik kasa, araba lastiği ve duba gibi çok sayıda atık toplandı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin yanı sıra belediye meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri de katıldı. Çalışmalar sonucu denizden yaklaşık 2,5 ton atık çıkarıldı.

Denizden toplanan atıklar bir süre Bitez Üç Fidan Parkı'nda sergilendikten sonra Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Başkan Mandalinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem su altında hem de su üstünde temizlik çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek, "Bu çalışmaların tüm Türkiye'de yapılması gerekiyor. Vatanımızı, denizimizi temiz tutmamız gerekiyor. " dedi.

Dalgıçların temizlik çalışması su altı kamerasınca da görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla Bodrum'da Dalgıçlar Tarafından 2,5 Ton Atık Toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da Dalgıçlar Tarafından 2,5 Ton Atık Toplandı - Son Dakika
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