Bodrum'da Karavan ve Çadırlara Denetim - Son Dakika
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Bodrum'da Karavan ve Çadırlara Denetim

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, karavan ve çadırlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kamp ve karavan altyapısı bulunmayan alanlarda çadır kuran ve çevre kirliliğine neden olanlara uyarılar yapılıyor.

26.07.2024 12:13  Güncelleme: 12:54
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(BODRUM) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile karavan ve çadırlara yönelik denetim yapıyor.

Bodrum'da kamp ve karavan altyapısı bulunmayan alanlar ile halk plajlarına gelişigüzel çadır kuran, karavan park ederek çevre, görüntü ve gürültü kirliliğine neden olanlara yönelik denetim ve uygulamalar sürüyor.

Müskebi Mahallesi Kabakum mevkiinde yapılan denetimlerde bölgede bulunan karavanların sahipleri tarafından bulundukları alandan kaldırılması sağlanırken sahibine ulaşılamayan bir karavan ise çekici ile bölgeden kaldırıldı.

Deniz kıyısındaki ören yerleri başta olmak üzere plajlar, sahiller ve diğer alanlara çadır kuran vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılırken çadırların da alandan kaldırılması sağlanıyor. Sahibi bulunamayan çadırlar ise gerekli inceleme ve tutanak işlemlerinin ardından ekiplerce kaldırılıyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinde ve rutin devriyelerle konuyla ilgili çalışmalara devam edilecek.

Kaynak: ANKA

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