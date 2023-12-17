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Bodrum'da kıyı işgali yapan işletmeye müdahale - Son Dakika
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Bodrum'da kıyı işgali yapan işletmeye müdahale

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez sahilinde kıyı işgali yaptığı tespit edilen bir işletmeye Bodrum Belediyesi ekipleri müdahale etti. Zabıta ekipleri tarafından tutanak tutulan işletme hakkında Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bilgi verildi ve ahşap platformun sökülme işlemine başlandı.

Bodrum\'da kıyı işgali yapan işletmeye müdahale
17.12.2023 - 17:13,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyı işgali yaptığı tespit edilen işletmeye müdahale edildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bitez sahilinde yaşanan işgalle ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen ve bölgede tespitlerde bulunan zabıta ekipleri, sahile platform kuran işletme hakkında tutanak tuttu.

Zabıta ekipleri, işgalin yerinde incelenmesine yönelik tespitlerini Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bildirdi.

Belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu, ahşap platformun sökülme işlemine başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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