Bodrum'da Köpeğin Ölümü Davasında Beraat - Son Dakika
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Bodrum'da Köpeğin Ölümü Davasında Beraat

Bodrum\'da Köpeğin Ölümü Davasında Beraat
10.06.2026 12:49
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Otomobiliyle 'Çinko' isimli köpeği öldüren İ.Ö., yargılandığı davada beraat etti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle çarptığı 'Çinko' isimli köpeğin ölümüne neden olan İ.Ö., yargılandığı davada, beraat etti.

Olay, 17 Temmuz 2025'te Yalıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki 07 AAH 95 plakalı otomobil, müzik öğretmeni Pınar Kurtoğlu'nun 12 yıl önce sahiplenip, 'Çinko' ismini verdiği köpeğe çarptı. Bir süre kaza yerinde bekleyen İ.Ö., köpeğe yardım etmeden bölgeden uzaklaştı. Köpeğinin yaralandığını gören Kurtoğlu, onu veterinere götürdü. Veterinerde tedavisi süren Çinko, 29 Temmuz'da hayatını kaybetti. Pınar Kurtoğlu sürücü hakkında şikayetçi olurken, kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturmanın ardından İ.Ö. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı davranmaktan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bodrum 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İ.Ö., iddianameye de giren ifadesinde, aracının önünden geçen köpeğe kasten çarpmadığını, köpeğin ayağının takıldığını belirtip, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Davanın ikinci duruşması önceki gün görüldü. Duruşmaya Çinko'nun sahibi Pınar Kurtoğlu, tutuksuz sanık İ.Ö. ve avukatlar katıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen İ.Ö., bilerek ve isteyerek yapmadığını belirterek beraatini talep etti. Savcı esasa ilişkin mütalaasında İ.Ö. hakkında beraat istedi. Hakim, İ.Ö.'nün beraatına karar verdi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Bodrum, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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