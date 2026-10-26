Bodrum'da olumsuz hava koşulları Datça ve İstanköy feribot seferlerini iptal ettirdi - Son Dakika
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Bodrum'da olumsuz hava koşulları Datça ve İstanköy feribot seferlerini iptal ettirdi

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Bodrum\'da olumsuz hava koşulları Datça ve İstanköy feribot seferlerini iptal ettirdi
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Bodrum'da etkili sağanak ve saatte 35 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bugün planlanan Datça ve İstanköy feribot seferleri karşılıklı iptal edildi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısının ardından bölgede deniz ulaşımı olumsuz etkilendi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça ve Bodrum- İstanköy (Kos) feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla ve çevresi için yapılan gök gürültülü sağanak uyarısının ardından bölgede yağışlı hava etkisini gösterdi. Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla bölgesel sağanak görülürken, hızı saatte 35 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar da yaşamı ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Hava muhalefeti nedeniyle Bodrum ile Datça ve Bodrum ile İstanköy adası arasında bugün yapılması planlanan karşılıklı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA
İstanköyBodrumTurizmGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da olumsuz hava koşulları Datça ve İstanköy feribot seferlerini iptal ettirdi - Son Dakika
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