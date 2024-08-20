Bodrum\'da silahlı cinayet: 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişinin evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan olayla ilgili polisin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
Olay
Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ihbar üzerine bölgeye giden polis ekibi evde T.Y. ve A.S'nin silahla ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etmiş, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.
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