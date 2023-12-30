 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bodrum'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı

Bodrum'da yılbaşı öncesi jandarma ve polis ekipleri denetimlerini artırırken, son 24 saat içerisinde 10 bin araç ilçeye giriş yaptı. Denetimlerde bomba arama köpeği kullanılarak araçlara yönelik inceleme yapıldı. Bodrum Kaymakamı ve ilgili yetkililer, vatandaşların yeni yılını kutladı ve yılbaşı gecesi için alınan tedbirleri açıkladı.

Bodrum\'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı
30.12.2023 - 19:11,
Abone Ol

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yılbaşı öncesi jandarma ve polis ekipleri denetimlerini artırırken, ilçeye son 24 saat içerisinde 10 bin araç giriş yaptı.

?Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, yeni yıla 1 gün kala ilçede  denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda, polis ve jandarma ekipleri tarafından hem Güvercinlik hem de Torba Uygulama Noktası'nda denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, Bodrum İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek katıldı. Denetimlerde bomba arama köpeği tarafından araçlara yönelik inceleme yapıldı. Ekiplerce sürücülere trafik sorgusu gerçekleştirilirken asayiş yönünden de sorgulamalar yapıldı. İlçe   Kaymakamı Çit tatil için Bodrum'a gelen vatandaşların yeni yılını kutladı.

'EKİPLER YILBAŞI GECESİ SAHADA OLACAK'

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Bodrum Torba uygulamasında jandarma ve polis ekiplerimizin denetimlerine katıldık. Bodrum'da yılbaşının iyi geçmesi için jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz ve belediyemiz tedbirlerini aldı. 28 araçlı ekip, 33 asayiş timi ile 1 bomba 2'de uyuşturucu arama köpeği olmak üzere 162 jandarma personelimiz ile 51 emniyet ekibi, 30 araçla, 251 polis personelimiz görev yapacak. Sahil güvenlikte ise 9 sahil güvenlik botu ve 79 personel de yılbaşında görev yapacak. Ayrıca 94 zabıta personeli de görev başında olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde insanlarımızın yılbaşını geçirmesini diliyorum. Terörü lanetliyoruz, kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin diyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Jandarma, Bodrum, Güvenlik, Trafik, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı - Son Dakika


19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:04
CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37
Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
18:18
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16
İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52
'Süper Kupa oynanmasın' diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04
İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil

Son Dakika
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:04 Özgür Özel: "Suç Ne Kulüplerde Ne de İstifa Ettirilerek Bütün Suçun Yükleneceği Türkiye Futbol Federasyonu'ndadır.
18:37 Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
18:18 Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16 İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52 "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
17:04 Konya'da boşandığı eşi ve kızını öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 20:00:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement