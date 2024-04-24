Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü, Savunma Sanayisinde Yapay Zeka Kullanımının Önemini Vurguluyor - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü, Savunma Sanayisinde Yapay Zeka Kullanımının Önemini Vurguluyor

Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü, Savunma Sanayisinde Yapay Zeka Kullanımının Önemini Vurguluyor

Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü'nden Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Oktay Altun, Türkiye'deki savunma sanayisine yapılan yatırımların başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, artık bu altyapının yapay zeka ile desteklenmesi gerektiğini söyledi. Altun, yapay zekanın uluslararası arenada üstünlük sağlayacağını vurgulayarak, Türkiye'nin bu alanda önemli atılımlar yaptığını ve milli projelere destek verdiklerini ifade etti.

24.04.2024 16:45
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Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsünden Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Oktay Altun, Türkiye'de savunma sanayisine yapılan yatırımların güzel sonuçlar verdiğini belirterek, "O altyapıyı artık yapay zekayla destekleme zamanı." dedi.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na konuşan Altun, yapay zekanın önemine ilişkin, "Kimin, hangi ülkenin, ulusun yapay zekası diğer ulusun yapay zekasına üstün gelecekse o üstün olacak savaşta. Bu çok açık." değerlendirmesini yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsünün beyin göçüyle ilgili üstlendiği misyona dikkati çeken Altun, "Bu beyinlere ihtiyacımız var. Bizim misyonlarımızdan bir tanesi, dönmek isteyen kaliteli nitelikli akademisyenlere burada bir yuva oluşturmak ve geri beyin göçünü hızlandırmak." dedi.

"Türkiye'nin geldiği konum yüz ağartıcı"

Altun, Türkiye'deki savunma sanayisi yatırımlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de savunma sanayisi konusunda müthiş bir yatırım oldu ve şanslıyız ki bu yatırım güzel sonuçlar verdi. Her zaman böyle olmayabiliyor, yani siz çok çabalarsınız ama o bir türlü gelişmez. Şu anda Türkiye'nin geldiği konum, verdiği çaba, verdiği emek, yüz ağartacak karşılığını aldı ve bu karşılığı, o altyapıyı, artık yapay zekayla destekleme zamanı."

Altun, insansız hava araçları konusunda çok ciddi mesafeler alındığını ve bu araçların merkezle olan bağının kesilmesi durumunda bu araçları yapay zekanın kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

İran'la İsrail arasındaki gerginliği örnek gösteren Altun, şöyle devam etti:

"İran-İsrail savaşında görüyoruz. Bir anda GPS sistemiyle oynuyorlar. Bakıyorsunuz; Ürdün'de zannediyorsunuz kendinizi. Eğer sadece GPS sisteminize güvenirseniz, füzelerinizi farklı yerlere doğru yönlendirirler. Ama yapay zeka üzerine akselerometrelerle (ivme ölçerlerle) 'Ben şu anda kandırılıyorum' deyip kendi karar sistemini devreye alırsa bu otonom orduların jammer sistemleriyle GPS oynamalarıyla kandırılması mümkün olmaz. Yapay zekanın o yüzden o anlamda buralarda kullanılması çok önemli."

"Türkiye çok ileri işler, iyi atılımlar yapıyor"

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın, yapay zeka önceliğinin savunma sanayisine verilmesini zorunlu kıldığını belirten Altun, "Bunun önemini daha da önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda çok ileri işler yapıyor, yapmaya da devam ediyor. Büyük amiral şirketlerimiz var. HAVELSAN, ASELSAN gibi...Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) gibi şirketlerimizin müthiş projeleri var. Biz de enstitümüzde bu tür milli projelere destek oluyoruz." dedi.

Altun, artık doktrin tabanlı, yani insanlarla beraber hareket edebilecek, yapay zekaların çalışmalarına geçtiklerini anlatarak, "Türkiye bu anlamda iyi atılımlar yapıyor. Bu alanda iyiyiz diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Oktay Altun, Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü, Savunma Sanayisinde Yapay Zeka Kullanımının Önemini Vurguluyor - Son Dakika

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