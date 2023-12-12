 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Boğazlıyan Kitap Günleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Boğazlıyan Kitap Günleri başladı

Boğazlıyan Belediyesi tarafından düzenlenen 'Boğazlıyan Kitap Günleri' etkinliği başladı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Recep Aydın, eğitimde kitap okumanın önemine değindi. Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise kitapların bilgi dağarcığını geliştirmenin yanı sıra farklı dünyaların kapılarını da araladığını belirtti. Kitap fuarı 16 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Boğazlıyan Kitap Günleri başladı
12.12.2023 - 16:06,  Güncelleme: 16:09
Abone Ol

Boğazlıyan Belediyesince düzenlenen "Boğazlıyan Kitap Günleri" etkinliği başladı.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Recep Aydın, eğitimde kitap okumanın önemine değinerek, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da kitapların bilgi dağarcığını geliştirmesinin yanında insanlara farklı dünyaların kapılarını da araladığını aktardı.

Coşar, düzenledikleri etkinlikle gençleri kitap okumaya teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Etkinliğimizi 'Bilgi kişiyi aydınlatır, kitap bilgiyi artırır' sloganıyla gerçekleştiriyoruz. Kitapseverler, farklı türlerde binlerce kitap arasından seçim yapma fırsatını buluyor ve bu kültürel etkinlik kapsamında bir araya geliyor." dedi.

Kitap fuarı 16 Aralık'a kadar saat 10.00-19.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.

Açılışa, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Soydoğan, Milli Eğitim Şube Müdürü Kadir Erdem, AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci, yazar Fikret Eroğlu, STK temsilcileri, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Boğazlıyan, Aydın, Edebiyat, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğazlıyan Kitap Günleri başladı - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:51:36. #1.13#
SON DAKİKA: Boğazlıyan Kitap Günleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement