Bolivya'da Olağanüstü Hal İlan Edildi

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini bildirdi.

CNN'in haberine göre, Paz, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Ülkenin yollarını açmak amacıyla olağanüstü hal uygulanması için gerekenleri yaptım." ifadesini kullandı.

Bolivyalıların, "barikatların rehineleri" olarak kalmaya devam edemeyeceklerini belirten Paz, olağanüstü halin ordunun ve polisin düzeni yeniden tesis etmesinin önünü açacağını söyledi.

Paz, olağanüstü halin Bolivya'da "normale dönüşü" sağlamayı amaçladığını belirterek "Tüm diyalog yollarını tükettikten, meşru talepleri olanlarla anlaşmaya vardıktan ve Bolivya'yı istikrarsızlaştırmaya çalışmak için şiddete başvuranları net bir şekilde tespit ettikten sonra ülke genelinde olağanüstü hal ilan etme kararı aldık." dedi.

Bolivya'daki protestolar

Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı bir ayı aşkın süredir devam eden protestolarda Devlet Başkanı Paz'ın istifasını talep eden göstericiler, başta yönetimsel başkent La Paz olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Hükümetin istifasını talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 26 Mayıs'ta 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Paz hükümeti, olaylardan, hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Evo Morales yanlılarını sorumlu tutuyor.

Devlet Başkanı Paz, 25 Mayıs'taki açıklamasında, anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek istediğini ancak bunun bir sınırı olduğunu ifade etmiş, gerekirse anayasanın kendisine tanıdığı olağanüstü hal gibi tedbirleri devreye sokabileceği uyarısında bulunmuştu.