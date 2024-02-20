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- Bolivya: " İsrail'in eylemleri tüm devletler için sonuçlar ve yükümlülükler doğurmaktadır"

LAHEY - Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmada Bolivya adına konuşan Bolivya'nın Hollanda Büyükelçisi Roberto Calzadilla Sarmiento, "İsrail'in eylemleri tüm devletler için sonuçlar ve yükümlülükler doğurmaktadır" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı tarafından Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmalarında Bolivya'ya söz verildi. Bolivya adına konuşan Bolivya'nın Hollanda Büyükelçisi Roberto Calzadilla Sarmiento, ülkesinin Filistin topraklarında devam eden yasadışı işgali uluslararası hukukun ihlali olarak gördüğünü belirterek, "İsrail'in eylemleri tüm devletler ve Birleşmiş Milletler için sonuçlar ve yükümlülükler doğurmaktadır" dedi.

"Bolivya, İsrail'in sömürgeci işgalinin açıkça yasadışı olduğunu düşünmektedir"

İsrail'in işgal edilen topraklar üzerinde egemenlik hakkına sahip olmadığını belirten Sarmiento, "Dolayısıyla Bolivya, İsrail'in sömürgeci işgalinin açıkça yasadışı olduğunu düşünmektedir. Bolivya, İsrail'in Filistin halkına yönelik eylemlerinin temel insan haklarının sistematik olarak ihlal ettiğini endişeyle gözlemlemektedir. Bunlar arasında uluslararası toplum tarafından defalarca kınanmasına rağmen azalmayan ırk ayrımcılığı ve apartheid sistemi de yer almaktadır" dedi.

Uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler aracılığıyla da dahil olmak üzere İsrail'in eylemlerini defalarca kınadığını hatırlatan Sarmiento, "İsrail'in işgali hem araç hem de amaç bakımından uluslararası hukukta belirlenen yasallık çerçevesine girmemektedir. İsrail'in uzun süreli işgalini, Birleşmiş Milletler tüzüğünü ihlal ederek işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak etme yönündeki yasadışı hedefine ulaşmak için bir bahane olarak kullandığı sonucuna varmak kaçınılmazdır" dedi.

"Gazze Şeridi'ne uygulanan kuşatmanın ve devam eden soykırım suçunun sorumluluğunu üstlenmelidir"

Bolivya'nın İsrail'in Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını kullanmasını engelleyen hukuki ve fiili eylem ve politikalarına son vermesi gerektiğini düşündüğünü aktaran Sarmiento, "İsrail ayrıca, Gazze'de son zamanlarda işlenen soykırımı durdurmakla ve bu mahkemenin 26 Ocak 2024 tarihli kararında belirtilen geçici tedbirlere uymakla yükümlüdür. İşgalci güç olarak 76 yıllık işgalin, Gazze Şeridi'ne uygulanan kuşatmanın ve devam eden soykırım suçunun sorumluluğunu üstlenmelidir" dedi.