Bolu\'da 4 Sol Parti Üyesine Hapis Cezası

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BOLU'da, geçen yıl yapılan genel seçimler öncesi dağıttıkları bildirilerde yer alan ifadeler nedeniyle haklarında dava açılan 4 Sol Parti üyesi, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret' suçlarından 11 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi'nde Sol Parti'den Bolu milletvekili adayı olan Sinan Cantürk ve Ahmet Aksoy ile parti üyeleri Özer Çetinkaya ve Yusuf Belek, seçim öncesi kent merkezinde bildiri dağıttı. Bildiride yer alan ifadeler nedeniyle 4 partili gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret' suçlarından Bolu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz 4 sanık, 11 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.