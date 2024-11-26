Bolu\'da 5 Metrelik Kardan Adam Yapıldı

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Bolu Belediyesi işçileri tarafından 5 metre uzunluğunda kardan adam yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal Mahallesi Kuvayı Milliye Bulvarı'na kardan adam yapılması için çalışma başlattı.

İş makinesi yardımıyla okul bahçelerinden toplanan karlar, kamyonlara yüklenerek Kuvayı Milliye Bulvarı'na getirildi.

Yaklaşık 12 saat süren çalışmada, 5 metre uzunluğunda kardan adam yapıldı.

Bulvara gelen Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı açıklamada, karın en güzel Bolu'ya yakıştığını belirterek, yerli ve yabancı tatilciler ile kar ve buz sanatçılarını kente davet etti.

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