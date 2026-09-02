Bolu'da çamaşır makinesinden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Bolu'nun Aktaş Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katındaki dairede çamaşır makinesinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu'da bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü.
Aktaş Mahallesi Yılmaz Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin penceresinden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının yapılan ilk incelemede çamaşır makinesinden çıktığı belirlendi.
Kaynak: AA
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