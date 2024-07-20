Bolu'da Sağanak Yağış Sonucu Evler ve Alt Geçitler Su Baskınına Uğradı

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Bolu'da sağanak, bazı evlerde ve alt geçitlerde su baskınına neden oldu.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sağanak sonucu Kalıcı Konutlar, Paşaköy ve Küpçüler alt geçitleri suyla doldu. Bir alt geçitte mahsur kalan 2 motosikletli, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Borozanlar Mahallesi'nde rögarın taşması sonucu yolda su birikintisi oluştu. Paşaköy Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle 2 evi su bastı.

Belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Sağanak, kent merkezinde aralıklarla devam ediyor.