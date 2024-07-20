Bolu'da Sağanak Yağış Sonucu Evler ve Alt Geçitler Su Baskınına Uğradı - Son Dakika
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Bolu'da Sağanak Yağış Sonucu Evler ve Alt Geçitler Su Baskınına Uğradı

Bolu'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, Kalıcı Konutlar, Paşaköy ve Küpçüler alt geçitlerini suyla doldurdu. Bir alt geçitte mahsur kalan 2 motosikletli, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Borozanlar Mahallesi'nde rögarın taşması sonucu yolda su birikintisi oluştu ve Paşaköy Mahallesi'nde ise 2 ev su baskınına uğradı. Belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Sağanak yağış, kent merkezinde aralıklarla devam ediyor.

20.07.2024 15:27
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Bolu'da sağanak, bazı evlerde ve alt geçitlerde su baskınına neden oldu.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sağanak sonucu Kalıcı Konutlar, Paşaköy ve Küpçüler alt geçitleri suyla doldu. Bir alt geçitte mahsur kalan 2 motosikletli, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Borozanlar Mahallesi'nde rögarın taşması sonucu yolda su birikintisi oluştu. Paşaköy Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle 2 evi su bastı.

Belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Sağanak, kent merkezinde aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Sağanak Yağış Sonucu Evler ve Alt Geçitler Su Baskınına Uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Sağanak Yağış Sonucu Evler ve Alt Geçitler Su Baskınına Uğradı - Son Dakika
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