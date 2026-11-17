Bolu'da sağanak yağmur öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Bolu'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının 12 santigrat derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
BOLU'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kentte sağanak yağmur etkili oldu.
Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Bolu'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur başladı. Hava sıcaklığının 12 santigrat derece olarak ölçüldüğü kentte sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA
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