Bolu'da Yılan Yakalandı

Bolu'da bir sitenin bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekibince yakalanarak yerleşim yerinden uzak bir alana bırakıldı.

Kürkçüler Mahallesi'nde yer alan bir sitenin bahçesindeki ağaçların üzerinde yılan gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, ağacın üzerindeki yılanı yakalayarak çuvalın içine bıraktı.

Yılan, daha sonra yerleşim yerlerinden uzak bir doğal yaşam alanına salındı.