Bolu Dağı'nda D-100'de sis görüşü 35 metreye indirdi, sürücüler kontrollü seyretti - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda D-100'de sis görüşü 35 metreye indirdi, sürücüler kontrollü seyretti

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Bolu Dağı\'nda D-100\'de sis görüşü 35 metreye indirdi, sürücüler kontrollü seyretti
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Sürücüler kontrollü seyrederken yetkililer yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması uyarısında bulundu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sis, kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oldu.

Görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler kontrollü seyretti.

Yetkililer, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Kaynak: AA
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