Bolu'dan İstanbul'a Geçmiş Olsun Mesajları

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul'daki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Aydın'ın valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun İstanbul. İstanbul Marmara Denizi Silivri'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cenabıallah ülkemizi ve milletimizi bütün afetlerden muhafaza eylesin."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Özcan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Acil durum çalışanlarının sağlıklı iletişim sağlayabilmesi adına lütfen gereksiz telefon kullanımı yapmayalım." ifadelerini kullandı.

Depremde aşırı korkup panikleyen vatandaşlara çağrıda bulunan Özcan, gerek otel ve misafirhaneler gerekse de evlerde kendilerini misafir edebileceklerini belirtti.