Bolu Gerede\'de Belediye Başkanı Allar, itfaiye personelinin İtfaiye Haftası\'nı kutladı

Bolu Gerede'de Belediye Başkanı Allar, itfaiye personelinin İtfaiye Haftası'nı kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Gerede ilçesinde İtfaiye Haftası kapsamında İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen programda Belediye Başkanı Mustafa Allar, itfaiye personeliyle bir araya geldi. Allar, ekiplerin haftasını kutlayarak personele görevlerinde başarılar diledi ve hazırlanan pastayı kesti.
Bolu'nun Gerede ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Belediye Başkanı Mustafa Allar, İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen programda personelle bir araya gelerek, ekiplerin İtfaiye Haftası'nı kutladı.
Personele görevlerinde başarılar dileyen Allar, hazırlanan pastayı ekiplerle kesti.
Program, günün anısına fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kaynak: AA
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