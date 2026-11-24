Bolu Gerede'de otomobil ile motosikletin çarpışması 2 kişiyi yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Gerede ilçesinde Osmanlı Caddesi'nde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada savrulan motosiklet park halindeki bir otomobile zarar verdi; yaralılar Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen M.R. idaresindeki motosiklet, Osmanlı Caddesi'nde çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki bir otomobile de zarar verdi. Kazada yaralanan sürücü M.R. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.K, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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