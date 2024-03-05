Bolu'nun Babasını Anarken Gözyaşlarını Tutamadı - Son Dakika
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Bolu'nun Babasını Anarken Gözyaşlarını Tutamadı

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında 147 eser kazandıran iş adamı İzzet Baysal, vefatının 24. yılında dualarla anıldı. Anma töreninde gözyaşlarına hakim olamayan İzzet Baysal'ın yeğeni Ahmet Baysal, 'Rahmetli amcam tüm varlığını karşılıksız Bolu'ya verdi' dedi.

05.03.2024 19:23  Güncelleme: 19:29
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" Bolu'nun Babasını" anarken gözyaşlarını tutamadı

"Rahmetli amcam tüm varlığını karşılıksız Bolu'ya verdi"

İzzet Baysal vefatının 24. yılında dualarla anıldı

BOLU - Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında 147 eser kazandıran iş adamı İzzet Baysal, vefatının 24. yılında dualarla anıldı. Anma töreninde gözyaşlarına hakim olamayan İzzet Baysal'ın yeğeni Ahmet Baysal, "Rahmetli amcam tüm varlığını karşılıksız Bolu'ya verdi" dedi.

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında kazandırdığı çok sayıda tesisle halkın gönlünde taht kuran ve 93 yaşındayken hayatını kaybeden hayırsever iş adamı İzzet Baysal, vefatının 24. yıl dönümünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy yerleşkesinde anıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı anma töreninde zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

"Rahmetli amcam tüm varlığını karşılıksız Bolu'ya verdi"

Programda gözyaşlarına hakim olamayan Baysal'ın yeğeni ve İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Baysal, amcasını unutmayan Bolululara teşekkür etti. Baysal, "Ben hiç konuşmazdım. Bu kez teşekkür etmek için konuşmak istedim. Rahmetli amcam tüm varlığını karşılıksız Bolu'ya verdi. Karşılık beklememesine rağmen sevgili Bolulular ona çok şey verdiler. Örneğin bu anma töreni. İstanbul'da rahmetli eşim Solmaz Baysal ile rahmetli Vehbi Koç'un anma törenine davet edilmiştik. Davetle anma töreni oluyor ama İzzet Baysal'ın anma törenine bakın. Bütün Bolu akın ediyor. Bir yeğen için bundan daha büyük bir gurur olabilir mi? Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Törende Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Milletvekili Türker Ateş ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da hazır bulundu.

İzzet Baysal kimdir

Bolu'da 1907'de dünyaya gelen İzzet Baysal, 1949'da fabrika kurarak sanayiciliğe başladı. Türkiye'de döküm sanayisinin gelişmesinde öncü rolü oynayan Baysal, kentte İzzet Baysal Vakfını kurdu. Kurduğu vakıfla Bolu'ya adeta umut olan Baysal, kente eğitim ve sağlık alanında 147 tesis kazandırdı. Hayattayken kentin en işlek caddesine heykeli dikilen ve "Bolu'nun Babası" olarak tanınan Baysal, hayattayken Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile de ödüllendirildi. Baysal, 5 Mart 2000 tarihinde 93 yaşındayken vefat etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bolu'nun Babasını Anarken Gözyaşlarını Tutamadı - Son Dakika

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