Bolu Otel Yangını Davasında Tanık İfadeleri

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, tanıklar beyanda bulunuyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan alanda görülen duruşmada, otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Buğra Özbeyli tanık olarak dinlenildi.

Duruşmaya Fethiye'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Özbeyli, otelin 2. katında uyumaya hazırlanırken bir mutfak personelinin, "Abi kaçın, kendinizi kurtarın." diye bağırdığını duyarak yangından haberdar olduğunu söyledi.

Özbeyli, personeli uyandırdıktan sonra bir alt katta bulunan kayak odasından dışarı çıktığını aktararak, "Çıktıktan sonra restoran katının yandığını görünce çok ciddi bir şey olduğunu anladık. Dışarı çıkmadan önce ciddiyetin tam farkında değildik." dedi.

Otelde iki sezondur çalıştığını belirten Özbeyli, "Yangın esnasında alarm sesi duymadım. Personele yangınla ilgili eğitim verilmedi, tatbikat yapılmadı. Yangın tüpünün bir önceki yılda restoranda olduğunu hatırlıyorum ama sayısının yetersiz olduğundan eminim. Odalarda sigara içildiğini biliyorum. Sigara içilsin diye yangın dedektörü devreye girmiyordu." diye konuştu.

Özbeyli, resepsiyon bölümünde canlı anons sistemi ve alarm butonu gibi bir şey olmadığını söyleyerek, "Yangın alarm sistemi yoktu. Olsaydı muhtemelen basılırdı diye düşünüyorum. (Otelin müdürü tutuklu sanık) Zeki Yılmaz'ın odasında bununla ilgili bir şey olup olmadığını bilmiyorum. İtfaiyenin denetim yaptığı bir alan olduğunu biliyorum. Sanırım White Fox'tu ama ben denetim ekibi geldiğini görmedim." ifadelerini kullandı.

Denetimin iyi geçmediğinden haberdar olduktan sonra annesiyle telefonla görüştüğünü dile getiren Özbeyli, şöyle devam etti:

"Sanırım 16 ya da 19 Aralık'ta annemle görüşmüştüm. 'Denetim iyi geçmedi galiba erken döneceğim.' diye söylemiştim. Eksiklikleri öğrendim. Bunları öğrenince otelin kapanacağını düşündüm. Bunu servis personeli bilmiyordur ama ekip arkadaşlarım ile yönetim biriminin bildiğini düşünüyorum. Eksiklikleri herkes biliyordu. Zeki Yılmaz değil, herkes biliyordu. (Gazelle Otel Genel Müdürü tutuklu sanık) Ahmet Demir'le de bu eksiklikler konuşulmuş olabilir. İkinci sezon çalışan bir resepsiyonist olarak denetimdeki eksiklikleri biliyorsam, herkes biliyordur."

Özbeyli, "Zeki Yılmaz, yangın çıktığında (resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık) Yiğithan Burak Çetin'e 'Alarma basın.' demiş midir?" sorusuna, "Öyle bir alarm yok ki. Orada yangın butonu var mı yok mu bilmiyorum. Ama resepsiyon görevlisinin ulaşabileceği bir noktada yok. Ama varsa bile çalışmadığından eminim." dedi.

Duruşmaya, Fethiye'den SEGBİS aracılığıyla bağlanan tanık resepsiyonist Derya Yüce, saat 03.00'ten sonra bir kişinin bağırmasıyla yangından haberdar olarak 2. kattakileri uyandırmaya çalıştıklarını belirterek, "3. kata çıkmaya çalıştık ancak dumandan çıkamadık. Aşağı kattaki kayak odasından dışarı çıktık. Kafamızı kaldırdığımızda 4. kat tamamen yanıyordu. 5. kata çıkmaya başlamıştı." diye konuştu.

Otelde ilk sezonu olduğu için detaylı bilgisinin olmadığını dile getiren Yüce, "1,5 aydır çalışıyordum. White Fox (otel bünyesinde kiralanan kafe) yılbaşından hemen sonra faaliyete geçti ve müşteri kabul ediyordu. Denetlemelerle ilgili bilgim yok." dedi.

İl Özel İdaresi Ruhsat Denetim Müdürlüğünde gıda mühendisi olarak çalışan Muhammet Yılmaz, 2024 yılı Ocak ayındaki denetim dışında otele gitmediğini söyledi.

"White Fox" isimli işletmenin İl Özel İdaresine ruhsat başvurusunda bulunması üzerine şirket yetkililerine gerekli belgeler hakkında bilgi verdiklerini anlatan Yılmaz, "O belgelerle kuruma başvurdular. Burasıyla ilgili itfaiye raporunun otel için mi restoran için mi olması gerektiği konuşuldu. Müdürümüz tutuklu sanık Yeliz Erdoğan, denetlemenin otelle ilgili olması gerektiğini söyledi." diye konuştu.

Yılmaz, otelin itfaiye yangın uygunluk rapor tarihi eski olduğu için yeni tarihli rapor istediklerini dile getirerek, "Bunu otelle ilgili istedik. Kuruma kafeterya için 'uygundur' diye rapor getirilmiş. Henüz ruhsat müracaatları devam ediyordu. 13 Ocak'ta müracaatta bulunulmuş, 1 hafta sonra yangın oldu." dedi.

White Fox şirket yetkililerinin avukatı, İl Özel İdaresine verilen dilekçenin 2024 yılının Aralık ayına tarihlendirildiğini belirterek, tanığın beyanına itiraz etti.

Söz verilen İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü tutuklu sanık Yeliz Erdoğan, otelle ilgili 2007 tarihli itfaiye raporu olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bize başvuru sözlü yapıldı. Biz de personelle bunu görüştük. Restoranın otelin içinde olduğu belirtildiği için otelle ilgili uygunluk raporu istedik. Bundan önce kiracı varsa bize hiç başvuru olmadı. Gittiğimizde otelin işlettiği söylendi. Bizim gibi jandarmanın da ruhsatsızlık denetim yetkisi var. Jandarmadan da bize buranın başkası tarafından işletildiğine dair şikayet gelmedi."

"Grill plate cihazını hiç tamir etmedik"

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin söz alarak, görevinde tecrübeli olan tanık Muhammet Yılmaz'ın çelişkili ve kendini kurtarmaya yönelik ifade verdiği için tanık değil, sanık olması gerektiğini söyledi.

Gültekin'in soruları esnasında tanığa baskı kurulduğunu ileri süren bazı sanık avukatları, salonu terk etti.

Endüstriyel mutfak ekipmanları bakım görevlisi tanık Emin Aksoy, servis olarak grill plate cihazını hiç tamir etmediklerini dile getirdi.

Müşterilerinden talep olduğunda bakıma gittiklerini anlatan Aksoy, "Grand Kartal Otel'le 10 yıldır çalışıyoruz. Oradan hiçbir cihaz için bakım talebi olmadı. Grill plate haznesindeki yağın 700 dereceye çıkacağını tahmin etmiyorum. Termostat belli bir dereceye geldiği zaman bir üst kat termostatı var, enerjiyi o keser. Isının bu dereceye çıkmış olması termostatların çalışmaması anlamına gelebilir. O da devreden çıkartmazsa derece yükselebilir." diye konuştu.

Aksoy, yangının termostatın çalışmaması ya da üzerindeki yağ tabakasının yanması nedeniyle çıkmış olabileceğini sözlerine ekledi.

Otelin LGP tesisatını kuran Metin Ülkü, otelin LPG tanklarının Aygaz AŞ tarafından kurulmasının ardından tesisatlarını kendilerinin yaptığını belirterek, "2004 yılında ana mutfağa LPG tesisatı kurduk. Projesi yoktu. O zaman bizden otel de Aygaz AŞ de proje istemedi. Projeli iş yapmadık. Biz grill platenin olduğu alanda çalışma yapmadık. Şov alanının olduğu yeri bilmiyorum. Oraya LPG takmadık. Yemeklerin pişirildiği yere büyük kuzinelere bağlantı yaptık. Ondan sonra tadilat yapıldıysa bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Söz verilen otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül, o dönemde her işlemi otelin kurucusu Mazhar Murtezaoğlu'nun yaptığını ileri sürerek, "Metin Bey'e mi yoksa başkasına mı yaptırdı bilemiyorum. Ben hepsinin aynı yapıldığını zannediyordum. Ama beyefendi farklı söylüyor. Otel, Mazhar Bey'den sonra herhangi bir tadilat görmedi. Aygaz, yılda 2 kez gelir kontrol yapardı. Değişim olsa Aygaz yetkilileri 'Burada tadilat var, gaz vermeyiz.' derdi." diye konuştu.