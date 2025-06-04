Bolu Otoyolunda Bayram Yoğunluğu

BOLU'da Anadolu Otoyolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar Ankara yönünde araç yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da sahil kesimlerinde geçirmek isteyenler Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu. İstanbul yönünden yola çıkan tatilcilerin akşam saatlerinde Bolu'ya ulaşmasıyla birlikte ulaşım yavaşladı. Ankara yönünde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle Karadeniz illerine gitmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Jandarma ekipleri de otoyolda denetimlerini artırdı.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU