Bornova Belediyesi 911 Sokak'ta Yol Yenileme Çalışmalarına Başlıyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi 911 Sokak'ta Yol Yenileme Çalışmalarına Başlıyor

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Bornova Belediyesi, Atatürk Mahallesi 911 Sokak'ta 1100 metrelik yolun bozuk kısımlarını sökerek yeni asfalt serme çalışmalarına 10 gün içinde başlayacak.

06.01.2025 10:13  Güncelleme: 11:14
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, Atatürk Mahallesi 911 Sokak'ta yol yenileme çalışmalarına başlıyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki, bin 100 metre uzunluğundaki yolun bozuk kısımlarının sökülerek yeni asfalt serileceğini ve çalışmaların 10 gün içinde başlayacağını açıkladı. Belediye bu çalışmalarla sokakta ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Bornova Belediyesi, ilçe genelindeki yol çalışmaları kapsamında Atatürk Mahallesi'nde yer alan 911 Sokak'ta asfaltlama çalışmalarına başlıyor. Toplam bin 100 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yolda yapılacak yenileme çalışmaları, 10 gün içinde başlayacak. Belediye ekipleri, sokakta ulaşımı zorlaştıran bozuk yolları tamamen sökerek yerine yeni asfalt dökecek.

"Bu sokağın tamamını söküp yeni asfalt serimi yapacağız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve ilgili bürokratlarla birlikte 911 Sokak'ta incelemelerde bulundu. Başkan Eşki, "Bölgedeki kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Bornovalılardan yolun bir an önce asfaltlanması ile ilgili yoğun bir talep geliyordu. Arkadaşlarımızın programı dahilinde acil bir kodla bu sokağı ön plana aldık. Yetiştirebilirsek önümüzdeki hafta bozuk olan bu sokağın tamamını söküp yeni asfalt serimi yapacağız" dedi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Atatürk Mahallesi'nin en yoğun kullanılan sokaklarından biri olan 911 Sokak daha konforlu ve güvenli bir hale getirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi 911 Sokak'ta Yol Yenileme Çalışmalarına Başlıyor - Son Dakika

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