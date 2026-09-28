Bornova Belediyesi Çamdibi\'nde gece 8 fırını denetledi, 3 işletmeye ceza verildi

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin Çamdibi'nde gerçekleştirdiği gece yarısı denetimlerinde 8 fırın mercek altına alındı. Denetimlerde 3 işletmeye cezai işlem uygulanırken, ruhsatsız faaliyet gösteren 1 işletme hakkında yasal süreç başlatıldı. Ekipler ayrıca kaldırımları işgal eden tabela, afiş, şemsiye ve usulsüz zemin kaplamalarını kaldırarak kamusal alanları yeniden yayaların kullanımına açtı.

Bornova Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve kamusal alanları düzenlemek amacıyla yürüttüğü denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Çamdibi bölgesinde gece yarısı gerçekleştirilen ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de bizzat katıldığı operasyonda, fırınlar hijyen ve gramaj yönünden incelenirken, kaldırımları işgal eden usulsüz materyaller de tek tek temizlendi.

ÇAMDİBİ'NDE 4 İŞLETMEYE YASAL İŞLEM

Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin son durağı Çamdibi bölgesi oldu. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı Abdi İpekçi Caddesi ve çevresinde gerçekleştirilen gece yarısı denetimlerinde, ekmek ve unlu mamul üretimi yapan 8 işletme mercek altına alındı. Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin bizzat yönettiği incelemelerde kurallara uymayan işletmelere göz açtırılmadı. Yapılan sıkı kontroller sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösteren 3 işletmeye cezai işlem uygulanırken, 1 işletme hakkında ise ruhsatsız faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

KALDIRIM VE SOKAKLAR KAMUYA İADE EDİLDİ

Zabıta ekiplerinin Çamdibi'ndeki mesaisi sadece fırın denetimleriyle sınırlı kalmadı. İlçede yaya trafiğini rahatlatmak ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla eş zamanlı bir işgal operasyonu düzenlendi. Yol kenarlarına ve kaldırımlara usulsüz şekilde yerleştirilerek kamusal alanı gasp eden; afiş, tabela ve şemsiye gibi çok sayıda materyal ekiplerce toplandı. Yayaların yürüyüşünü zorlaştıran usulsüz zemin kaplamaları ise sökülerek tamamen kaldırıldı.

ESNAFA HASSASİYET UYARISI

Operasyon kapsamında kamusal alanları kuralsız şekilde kullanan mahalle esnafına yönelik bilgilendirme ve uyarılar da yapıldı. Bornova genelinde düzeni sağlamakta kararlı olduklarını belirten Başkan Eşki, hem vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşması hem de yayaların kaldırım haklarının korunması için denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceğini vurguladı.