Bornova Belediyesi Çamdibi'nde gece 8 fırını denetledi, 3 işletmeye ceza verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova Belediyesi Çamdibi'nde gece 8 fırını denetledi, 3 işletmeye ceza verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bornova Belediyesi Çamdibi\'nde gece 8 fırını denetledi, 3 işletmeye ceza verildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi zabıta ekipleri, Çamdibi'nde gece yarısı düzenlenen denetimlerde 8 fırını inceledi. Denetimlerde 3 işletmeye cezai işlem uygulanırken ruhsatsız 1 işletme hakkında yasal süreç başlatıldı; kaldırımları işgal eden tabela, afiş ve şemsiyeler kaldırıldı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin Çamdibi'nde gerçekleştirdiği gece yarısı denetimlerinde 8 fırın mercek altına alındı. Denetimlerde 3 işletmeye cezai işlem uygulanırken, ruhsatsız faaliyet gösteren 1 işletme hakkında yasal süreç başlatıldı. Ekipler ayrıca kaldırımları işgal eden tabela, afiş, şemsiye ve usulsüz zemin kaplamalarını kaldırarak kamusal alanları yeniden yayaların kullanımına açtı.

Bornova Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve kamusal alanları düzenlemek amacıyla yürüttüğü denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Çamdibi bölgesinde gece yarısı gerçekleştirilen ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de bizzat katıldığı operasyonda, fırınlar hijyen ve gramaj yönünden incelenirken, kaldırımları işgal eden usulsüz materyaller de tek tek temizlendi.

ÇAMDİBİ'NDE 4 İŞLETMEYE YASAL İŞLEM

Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin son durağı Çamdibi bölgesi oldu. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı Abdi İpekçi Caddesi ve çevresinde gerçekleştirilen gece yarısı denetimlerinde, ekmek ve unlu mamul üretimi yapan 8 işletme mercek altına alındı. Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin bizzat yönettiği incelemelerde kurallara uymayan işletmelere göz açtırılmadı. Yapılan sıkı kontroller sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösteren 3 işletmeye cezai işlem uygulanırken, 1 işletme hakkında ise ruhsatsız faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

KALDIRIM VE SOKAKLAR KAMUYA İADE EDİLDİ

Zabıta ekiplerinin Çamdibi'ndeki mesaisi sadece fırın denetimleriyle sınırlı kalmadı. İlçede yaya trafiğini rahatlatmak ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla eş zamanlı bir işgal operasyonu düzenlendi. Yol kenarlarına ve kaldırımlara usulsüz şekilde yerleştirilerek kamusal alanı gasp eden; afiş, tabela ve şemsiye gibi çok sayıda materyal ekiplerce toplandı. Yayaların yürüyüşünü zorlaştıran usulsüz zemin kaplamaları ise sökülerek tamamen kaldırıldı.

ESNAFA HASSASİYET UYARISI

Operasyon kapsamında kamusal alanları kuralsız şekilde kullanan mahalle esnafına yönelik bilgilendirme ve uyarılar da yapıldı. Bornova genelinde düzeni sağlamakta kararlı olduklarını belirten Başkan Eşki, hem vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşması hem de yayaların kaldırım haklarının korunması için denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA
BelediyeZabıtaSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Futbolcunun iki şirketi iflas etti Futbolcunun iki şirketi iflas etti
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp... Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Bunu da gördük Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi Bunu da gördük! Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi
11:46
Milli arada düğmeye bastılar Aziz Yıldırım dediğini yaptı
Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı
11:33
Galatasaray’dan Aziz Yıldırım’a olay gönderme Üç fotoğrafla yanıt verdiler
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
10:59
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
10:53
Galatasaray’da Barış Alper bombası elde patladı Dursun Özbek o günü bekliyor
Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor
09:57
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 11:56:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi Çamdibi'nde gece 8 fırını denetledi, 3 işletmeye ceza verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei