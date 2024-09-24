Bornova Kent Konseyi Seçimleri Gerçekleşti - Son Dakika
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Bornova Kent Konseyi Seçimleri Gerçekleşti

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Bornova Kent Konseyi, 5 yıllık aranın ardından yeniden yapılan seçimlerle faaliyete geçti. Doğan Baran Mengüş, başkan olarak seçilirken, Kent Konseyi'nin yeni yapısı ve hedefleri belirlendi.

24.09.2024 11:51  Güncelleme: 12:36
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(İZMİR)- Bornova Kent Konseyi, 5 yıllık aranın gerçekleştirilen seçimlerle yeniden faaliyete geçti. Atatürkçü Düşünce Derneği'nden avukat Doğan Baran Mengüş, Bornova Yörükler Derneği'nden Gonca Pulat Erzin ve DEVA Partisi Bornova İlçe Başkanı Berkay Muhammet Birci'nin yarıştığı seçimlerde oyların büyük çoğunluğunu alan avukat Doğan Baran Mengüş, Bornova Kent Konseyi'nin yeni başkanı oldu.

Bornova Belediyesi Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, divan başkanlığını İzmir Kent Konseyleri Birliği ve Türkiye Kent Konseyleri Platformu'nun kuruluşu ve çalışmalarında aktif yer alan Ferdan Çiftçi yaptı.

Ömer Eşki: "Kent Konseyi olmaması büyük bir eksiklikti"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, genel kurulda yaptığı konuşmada Kent Konseyi'nin yeniden açılmasından duyduğu mutluluğunu dile getirdi. Sürecin Bornova için önemli bir adım olduğunu belirten Eşki, "Bugün bizim için çok özel ve anlamlı bir gün. Kent Konseyi uzun bir süre faaliyette değildi ve bu, Bornova için büyük bir eksiklikti. Bu eksikliği hep birlikte gidermek için bir araya geldik. İzmir'in en aktif ve başarılı kent konseyini kuracağımıza dair bir söz vermiştik ve bu hedef doğrultusunda deneyimli kadroları bir araya getirmek için yoğun çaba sarf ettik. Kent Konseyimiz Bornova'ya gönül veren herkese hayırlı olsun" diye konuştu.

Doğan Baran Mengüş: "Bornova'yı bilimle buluşturacağız"

Kent Konseyi Başkanı seçilen avukat Doğan Baran Mengüş ise Avrupa ve Türkiye'deki başarılı kent konseylerinden ilham alarak Bornova'da katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışıyla çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Mengüş, "Kent Konseyi olarak şahsi çıkarlar veya isimlerle değil, kurumsal kimliğimizle proje üretmeye odaklanacağız. Bilimsel çalışmalarla Bornova Belediyesi'ne veri sağlayacak bir yapı kuracağız. Çünkü bilimle gidilmeyen yol karanlıktır" dedi.

Yürütme Kurulu ve Meclisler faaliyete geçiyor

Bornova Kent Konseyi'nin Yürütme Kurulu, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, kamu kurumları, sendikalar, baro, muhtarlar ve meslek odalarından temsilcilerin katılımıyla oluşturuldu. Ayrıca kadın, gençlik, çocuk, engelli, ekoloji, kültür, hayvan hakları, tarım, sanayi, muhtarlar ve azalar gibi 13 farklı meclisin kurulacağı duyuruldu. Mengüş, bu meclislerin aktif bir şekilde çalışarak Bornova için projeler üreteceğini belirtti.

Yürütme Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve kamu kurumlarını temsilen; Bülent Demir, Mustafa İbiş, Fatma Baltalı, Fikret Ekici, Mert Cebi, Sendikaları temsilen Berrin Burakçı Bağış, Baro ve Noterleri temsilen Muradiye Kavut, Muhtarları temsilen Hamdi Şengül ve Meslek Odalarını temsilen Cezmi Çulhaoğlu.

Bornova Kent Konseyi Seçimleri Gerçekleşti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Kent Konseyi Seçimleri Gerçekleşti - Son Dakika

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