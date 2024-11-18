Borrell'den İsrail'e Baskı Çağrısı

Güncel

- AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den "İsrail hükümetine baskı" vurgusu

Hollanda Borrell'in görüşüne karşı

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e baskı yapılması gerektiğini bir kez daha vurgulayarak, "Birçok insan Gazze'deki savaşı durdurmaya çalıştı. Bu henüz gerçekleşmedi. Bu nedenle İsrail hükümetine ve Hamas tarafına baskı yapmalıyız" dedi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Gazze Şeridi'nde yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ile siyasi diyaloğun askıya alınmasına" ilişkin açıklamalarına devam ediyor. Borrell, AB Dış İlişkiler Konseyi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. AB'nin Gazze savaşındaki tutumunu gerekçe göstererek, blok üyelerine İsrail ile siyasi diyaloğa ara vermelerini önereceğini doğrulayan Borrell, "Birçok insan Gazze'deki savaşı durdurmaya çalıştı... Bu henüz gerçekleşmedi. ve ben bunun gerçekleşmesi için bir umut görmüyorum. Bu nedenle İsrail hükümetine ve tabii ki Hamas tarafına baskı yapmalıyız" dedi.

Öte yandan Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ise, AB'nin İsrail ile diyaloğunu sürdürmesi gerektiğini belirterek, "Hollanda'nın görüşüne göre bu kapı açık tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.